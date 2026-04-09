Balade sensorielle pour les 4-12 ans Avernes-Saint-Gourgon
Balade sensorielle pour les 4-12 ans Avernes-Saint-Gourgon jeudi 20 août 2026.
Avernes-Saint-Gourgon
Balade sensorielle pour les 4-12 ans
Eglise Saint-Cyr-d’Estrancourt Avernes-Saint-Gourgon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:15:00
Date(s) :
2026-08-20
Balade d’environ 3 km ponctuée d’activités sensorielles, sous la forme d’un conte dont vous êtes le héros.
Vous devrez relever 5 défis faisant appel à vos sens le goût, le toucher, l’odorat, l’ouïe et la vue.
> Les enfants doivent être accompagnés par un adulte
> Réservation obligatoire .
Eglise Saint-Cyr-d’Estrancourt Avernes-Saint-Gourgon 61470 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr
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English : Balade sensorielle pour les 4-12 ans
L’événement Balade sensorielle pour les 4-12 ans Avernes-Saint-Gourgon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault