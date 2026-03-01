BALADE SENSORIELLE

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Partez à la découverte des plantes sauvages et des fleurs du printemps

Faites glisser vos doigts sur les pétales, écoutez les sons de la nature, respirez les odeurs, goûtez certaines fleurs et ouvrez l’œil pour vous en mettre plein la vue.

Rendez-vous sur le parking de la salle André Malraux

Sur Inscription .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire urbanisme@saintmarsdudesert.fr

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English :

Discover the wild plants and flowers of spring

L’événement BALADE SENSORIELLE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays Erdre Canal Forêt