Balade sensorielle sur les chemins de Coutances

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Savez-vous qu’il suffit de quelques pas pour quitter l’agitation de la ville et s’immerger dans une vallée paisible, bercée par le doux chant des oiseaux et le murmure de la rivière ?

À l’abri du tumulte et des préoccupations du quotidien, laissez-vous porter par une parenthèse hors du temps…

Une escapade ressourçante pour relâcher les tensions, vous réoxygéner en profondeur et éveiller pleinement vos sens.

À l’occasion des 5 ans d’Aimie Sophrologie, cet événement est unique et exceptionnel. Le nombre de place est limité, pensez à vous inscrire.

Au plaisir de partager ce moment à vos côtés,

Aimie. .

Coutances 50200 Manche Normandie +33 7 80 00 75 45 aimiesophrologie@gmail.com

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English : Balade sensorielle sur les chemins de Coutances

L’événement Balade sensorielle sur les chemins de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-03-25 par Coutances Tourisme