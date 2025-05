Balade sentier Chêne pubescent – Les Amanins, centre agroécologique La Roche-sur-Grane, 14 juin 2025 17:30, La Roche-sur-Grane.

Drôme

Balade sentier Chêne pubescent Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane Drôme

Début : 2025-06-14 17:30:00

fin : 2025-06-14 20:30:00

2025-06-14

> Découvrir les enjeux de la sylviculture et de la gestion forestière, par l’ONF

> « Histoires sauvages contes et histoires autour des plantes sauvages repérées sur places pour comprendre et retenir leurs usages », par Les aventuriers de l’imaginaire

Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest

La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

English :

> Discover the challenges of forestry and forest management, by ONF

> « Histoires sauvages: tales and stories about wild plants found on site, to understand and remember their uses », by Les aventuriers de l’imaginaire

German :

> Entdecken Sie die Herausforderungen der Forstwirtschaft und der Waldbewirtschaftung, von der ONF

> « Wilde Geschichten: Märchen und Geschichten rund um wilde Pflanzen, die auf Plätzen gesichtet wurden, um ihre Verwendung zu verstehen und zu behalten », von Les aventuriers de l’imaginaire

Italiano :

> Scoprire le sfide della silvicoltura e della gestione forestale, a cura dell’ONF

> « Storie selvagge: racconti e storie di piante selvatiche trovate sul posto per capire e ricordare i loro usi », a cura di Les aventuriers de l’imaginaire

Espanol :

> Descubrir los retos de la silvicultura y la gestión forestal, por la ONF

> « Relatos salvajes: cuentos e historias sobre plantas silvestres encontradas in situ para comprender y recordar sus usos », por Les aventuriers de l’imaginaire

