BALADE- Sentinelle des Pollens Merlieux-et-Fouquerolles

Merlieux-et-Fouquerolles

BALADE- Sentinelle des Pollens

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Rendez-vous le Mercredi 20 Mai 2026 de 14h à 16h à Merlieux.

Durant cette balade guidée par Nathalie et Stéphanie du CPIE des Pays de l’Aisne, vous comprendrez ce qu’est une allergie aux pollens, comment elle se manifeste, comment elle peut être anticipée.

Vous apprendrez à reconnaître les arbres et les plantes à surveiller pour aider les personnes allergiques. Si vous le souhaitez vous pourrez par la suite contribuer au réseau de surveillance Pollin’Air géré en région par Atmo Hauts-de-France.

Cette sortie est ouverte à tout le monde ; que vous soyez allergique aux pollens ou non, jardinier, curieux de nature, randonneur, professionnel, élu, agent de collectivité…

Enfant à partir de 12 ans (accompagné d’un adulte obligatoirement)

Inscription: sur www.cpie-aisne.com

Informations: au 03.23.80.03.03

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du FEDER. Il contribue à améliorer la connaissance et la prévention sur les pollens allergisants.

Rendez-vous le Mercredi 20 Mai 2026 de 14h à 16h à Merlieux.

Durant cette balade guidée par Nathalie et Stéphanie du CPIE des Pays de l’Aisne, vous comprendrez ce qu’est une allergie aux pollens, comment elle se manifeste, comment elle peut être anticipée.

Vous apprendrez à reconnaître les arbres et les plantes à surveiller pour aider les personnes allergiques. Si vous le souhaitez vous pourrez par la suite contribuer au réseau de surveillance Pollin’Air géré en région par Atmo Hauts-de-France.

Cette sortie est ouverte à tout le monde ; que vous soyez allergique aux pollens ou non, jardinier, curieux de nature, randonneur, professionnel, élu, agent de collectivité…

Enfant à partir de 12 ans (accompagné d’un adulte obligatoirement)

Inscription: sur www.cpie-aisne.com

Informations: au 03.23.80.03.03

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du FEDER. Il contribue à améliorer la connaissance et la prévention sur les pollens allergisants. .

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03

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English :

See you on Wednesday May 20, 2026 from 2 to 4 pm at Merlieux.

During this guided walk with Nathalie and Stéphanie from CPIE des Pays de l’Aisne, you’ll learn what a pollen allergy is, how it manifests itself and how it can be anticipated.

You’ll learn which trees and plants to look out for to help allergy sufferers. If you wish, you can then contribute to the Pollin’Air monitoring network managed in the region by Atmo Hauts-de-France.

This outing is open to everyone, whether you’re allergic to pollens or not, a gardener, a nature enthusiast, a hiker, a professional, an elected official, a local authority worker…

Children aged 12 and over (must be accompanied by an adult)

Registration: on www.cpie-aisne.com

Information: 03.23.80.03.03

This project is co-financed by the European Union under the ERDF. It contributes to improving knowledge and prevention of allergenic pollens.

L’événement BALADE- Sentinelle des Pollens Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cœur de Picard