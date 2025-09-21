Balade « Si Bodonou m’était conté » Chapelle de Bodonou Plouzané

Balade « Si Bodonou m’était conté » Dimanche 21 septembre, 10h30 Chapelle de Bodonou Finistère

L’heure indiquée est l’heure de départ, merci de vous présenter 15 minutes avant. La balade dure 1h30 et fait environ 3 km. Pensez à venir avec des chaussures et une tenue adaptées. Possibilité de venir avec sa chaise pliante.

Balade dynamique et poétique rythmée au fil des contes de sagesse, des histoires cocasses et des chants de Céline Gumuchian.

RDV sur le parking de la chapelle de Bodonou – Tout public à partir de 7 ans.

Chapelle de Bodonou Chapelle de Bodonou 29280 Plouzané Plouzané 29280 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « animation@plouzane.fr »}]

Mathieu Le Gall/ville de Plouzané