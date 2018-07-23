BALADE SIFFLÉE LE JARDIN DES OISEAUX Camplong
BALADE SIFFLÉE LE JARDIN DES OISEAUX Camplong dimanche 23 août 2026.
Camplong
BALADE SIFFLÉE LE JARDIN DES OISEAUX
Centre du village Camplong Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Jeudi 23 juillet à 18h
Centre du village de Camplong déambulation
Au coeur de la nature, deux artistes siffleurs accompagnés d’un musicien invitent le public à une promenade poétique inspirée du chant des oiseaux.
Gratuit. Tout public; 100 pers max. Réservation conseillée 04 87 83 05 20
VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES
Spectacles gratuits en extérieur
Jeudi 23 juillet à 18h
Centre du village de Camplong déambulation
Au coeur de la nature, deux artistes siffleurs accompagnés d’un musicien invitent le public à une promenade poétique inspirée du chant des oiseaux.
Une expérience immersive et contemplative à vivre avec la nature.
Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.
Gratuit. Tout public; 100 pers max. Réservation conseillée 04 87 83 05 20 .
Centre du village Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20
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English :
EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS
Free outdoor performances
Thursday, July 23 at 6:00 p.m.
Camplong Village Center street performance
In the heart of nature, two whistling artists accompanied by a musician invite the audience on a poetic stroll inspired by birdsong.
Free. All ages; max. 100 people. Reservations recommended: 04 87 83 05 20
L’événement BALADE SIFFLÉE LE JARDIN DES OISEAUX Camplong a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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