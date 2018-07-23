Camplong

BALADE SIFFLÉE LE JARDIN DES OISEAUX

Centre du village Camplong Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES

Spectacles gratuits en extérieur

Jeudi 23 juillet à 18h

Centre du village de Camplong déambulation

Au coeur de la nature, deux artistes siffleurs accompagnés d’un musicien invitent le public à une promenade poétique inspirée du chant des oiseaux.

Gratuit. Tout public; 100 pers max. Réservation conseillée 04 87 83 05 20

VIVEZ L’ESTIVALE GRAND ORB DANS LES COMMUNES

Spectacles gratuits en extérieur

Jeudi 23 juillet à 18h

Centre du village de Camplong déambulation

Au coeur de la nature, deux artistes siffleurs accompagnés d’un musicien invitent le public à une promenade poétique inspirée du chant des oiseaux.

Une expérience immersive et contemplative à vivre avec la nature.

Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.

Gratuit. Tout public; 100 pers max. Réservation conseillée 04 87 83 05 20 .

Centre du village Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20

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English :

EXPERIENCE THE GRAND ORB SUMMER FESTIVAL IN THE TOWNS

Free outdoor performances

Thursday, July 23 at 6:00 p.m.

Camplong Village Center street performance

In the heart of nature, two whistling artists accompanied by a musician invite the audience on a poetic stroll inspired by birdsong.

Free. All ages; max. 100 people. Reservations recommended: 04 87 83 05 20

L’événement BALADE SIFFLÉE LE JARDIN DES OISEAUX Camplong a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB