Balade soleil couchant sur le Cap La Poterie-Cap-d’Antifer

La Poterie-Cap-d'Antifer Seine-Maritime

2025-09-01 19:30:00

2025-09-01

Après une balade d’une heure au cœur d’une valleuse perchée, vous arriverez au sommet des falaises du Cap d’Antifer d’où l’on perçoit l’immensité de l’étendue maritime. Autour d’un petit apéritif normand vous profiterez de la beauté du soleil couchant alors que le phare d’Antifer produira son premier éclat…

N’oubliez pas de prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire adaptée à la météo.

Durée de la sortie 2h30.

Réservation par mail à cyriaque@natterra.fr, par téléphone 06 82 77 87 55, ou en ligne. .

Route de la Plaine La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 77 87 55 cyriaque@natterra.fr

