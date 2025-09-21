Balade solidaire Au rythme des petits Guilvinec
Balade solidaire Au rythme des petits Guilvinec dimanche 21 septembre 2025.
Balade solidaire Au rythme des petits
Guilvinec Finistère
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
L’association Hamac et Trampoline vous invite à une douce balade pensée tout spécialement pour les tout-petits et leurs accompagnants.
Poussettes, écharpes de portage, porte-bébés, fauteuils… chacun trouve sa place pour ce moment de nature, de rencontre et de partage.
Une marche guidée et bienveillante, accompagnée par des bénévoles, une guide nature et une professionnelle formée à l’école de la forêt, cette balade est une invitation à ralentir, observer, respirer… ensemble.
Hamac et Trampoline. L’inscription est à tarif libre et au profit de l’association.
Chacun donne ce qu’il peut ou souhaite chaque don soutient leurs projets pour les jeunes enfants et leurs familles. .
Guilvinec 29730 Finistère Bretagne
