Balade solidaire Au rythme des petits Guilvinec dimanche 21 septembre 2025.

Balade solidaire Au rythme des petits

Guilvinec Finistère

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

L’association Hamac et Trampoline vous invite à une douce balade pensée tout spécialement pour les tout-petits et leurs accompagnants.

Poussettes, écharpes de portage, porte-bébés, fauteuils… chacun trouve sa place pour ce moment de nature, de rencontre et de partage.

Une marche guidée et bienveillante, accompagnée par des bénévoles, une guide nature et une professionnelle formée à l’école de la forêt, cette balade est une invitation à ralentir, observer, respirer… ensemble.

Hamac et Trampoline. L’inscription est à tarif libre et au profit de l’association.

Chacun donne ce qu’il peut ou souhaite chaque don soutient leurs projets pour les jeunes enfants et leurs familles. .

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

