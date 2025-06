Balade solidaire – Barretaine 29 juin 2025 08:30

Jura

Balade solidaire Salle des fêtes Barretaine Jura

Début : 2025-06-29 08:30:00

fin : 2025-06-29 11:00:00

2025-06-29

Ensemble pour vaincre les maladies rares

4 parcours de 30min à 2h30 :

– 1,3km (accessible aux personnes à mobilité réduite)

– 3km

– 8,2km

– 10km

Départs de 8h30 à 11h

Dons au profit de l’association Petit Coeur de Beurre

Cérémonie de remise de dons à 12h

Restauration et buvette

En marchant pour l’association Petit Coeur de Beurre, chaque participant soutiendra le

programme accompagner le développement des enfants nés avec une malformation

cardiaque et plus précisément le projet du Guide des Troubles alimentaires

pédiatriques visant à informer et sensibiliser les parents et les professionnels de santé

sur le sujet. Les enfants de 0-3 ans concernés peuvent rencontrer des difficultés à

prendre du poids ou présenter des refus alimentaires susceptibles de les suivre jusqu’à

l’âge adulte. La prévention, le dépistage précoce et la mise en place d’une rééducation

adaptée sont essentiels pour agir sur leur bon développement. .

Salle des fêtes

Barretaine 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

