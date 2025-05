Balade solidaire de la fondation Groupama – Sainte-Fortunade, 1 juin 2025 08:00, Sainte-Fortunade.

Corrèze

Balade solidaire de la fondation Groupama Parc du château, Le Bourg Sainte-Fortunade Corrèze

Début : 2025-06-01 08:00:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Ensemble pour vaincre les maladies rares Telle est la mission de la fondation Groupama qui agit dans la lutte contre les maladies rares. Lancée en 2000, à l’occasion du centenaire de Groupama, la fondation n’a eu de cesse de se mobiliser pour soutenir les malades et leur famille à travers des projets répondant à ses principes d’action mutualiste Proximité Solidarité Responsabilité C’est dans cette volonté forte qu’elle poursuit son triple combat, celui d’agir pour faciliter le diagnostic des maladies rares, soutenir les personnes concernées en lien avec les associations de patients et aider la recherche sur ces pathologies méconnues; Depuis plus de 20 ans, la Fondation Groupama pour la santé a soutenu 40 chercheurs, a accompagné 250 associations et a financé 2000 projets. Inscription directement sur place ! 1e reçu = 1€ reversé .

Parc du château, Le Bourg

Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 88 28 08

L’événement Balade solidaire de la fondation Groupama Sainte-Fortunade a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze