Rendez-vous au COSEC Charles de Gaulle Rue des Anciens Combattants. Départ libre de 8h à 12h. Trois parcours Un de 10 km « De la Houille à la frontière ». Un de 6,5 km « De la Roche Hulobiet à la Sicile » sur route et chemins. Et un de 3,5 km « Sur les pas de Méhul » (parcours urbain). Visite commentée dans Givet « Sur les pas de Méhul » par le Syndicat d’initiative. RDV à 9h30 au COSEC. Participation 5€ comprenant un sac ravitaillement. Boissons et restauration sur place. Balade solidaire organisée par la fondation Groupama Vaincre les maladies rares, l’Association Française des Dysplasies Ectodermiques, la caisse locale Groupama Vallée de la Meuse. Avec la participation du Syndicat d’initiative de la ville de Givet.

English :

Meet at COSEC Charles de Gaulle Rue des Anciens Combattants. Free start from 8am to 12pm. Three routes: One of 10 km: « De la Houille à la frontière ». 6.5 km: « From Roche Hulobiet to Sicily » on roads and paths. And 3.5 km: « In the footsteps of Méhul » (urban trail). Guided tour of Givet « In the footsteps of Méhul » by the Syndicat d’initiative. RDV at 9:30 am at the COSEC. Participation 5? including a bag of refreshments. Drinks and snacks on site. Solidarity walk organized by the Groupama Vaincre les maladies rares foundation, the Association Française des Dysplasies Ectodermiques and the local Groupama Vallée de la Meuse caisse. With the participation of the Syndicat d’initiative de la ville de Givet.

German :

Treffpunkt: COSEC Charles de Gaulle Rue des Anciens Combattants. Freier Start von 8 Uhr bis 12 Uhr. Drei Strecken: Eine 10 km lange Strecke: « De la Houille à la frontière » (Von der Kohle zur Grenze). Eine von 6,5 km: « De la Roche Hulobiet à la Sicile » auf Straßen und Wegen. Und eine 3,5 km lange Strecke: « Sur les pas de Méhul » (Stadtstrecke). Kommentierte Besichtigung in Givet « Sur les pas de Méhul » (Auf den Spuren von Méhul) durch den Verkehrsverein (Syndicat d’initiative). Treffpunkt um 9:30 Uhr am COSEC. Teilnahmegebühr 5 ? einschließlich einer Verpflegungstasche. Getränke und Verpflegung vor Ort. Solidaritätsspaziergang, organisiert von der Stiftung Groupama Vaincre les maladies rares, der Association Française des Dysplasies Ectodermiques und der lokalen Kasse Groupama Vallée de la Meuse. Mit der Teilnahme des Verkehrsvereins der Stadt Givet.

Italiano :

Ritrovo presso il COSEC Charles de Gaulle Rue des Anciens Combattants. Partenza libera dalle 8 alle 12. Tre percorsi: uno di 10 km: « Da Houille al confine ». Uno di 6,5 km: « Da Roche Hulobiet alla Sicilia » su strade e sentieri. E uno di 3,5 km: « Sulle orme di Méhul » (percorso urbano). Visita guidata di Givet « Sulle tracce di Méhul » a cura del Syndicat d’initiative. Partenza alle 9.30 presso il COSEC. Costo: 5 euro, compreso un rinfresco. Bevande e snack sul posto. Passeggiata di solidarietà organizzata dalla fondazione Groupama Vaincre les maladies rares, dall’Association Française des Dysplasies Ectodermiques e dalla filiale locale Groupama Vallée de la Meuse. Con la partecipazione del Syndicat d’initiative de la ville de Givet.

Espanol :

Encuentro en el COSEC Charles de Gaulle Rue des Anciens Combattants. Salida libre de 8h a 12h. Tres rutas: Una de 10 km: « De Houille a la frontera ». Uno de 6,5 km: « De Roche Hulobiet a Sicilia » por caminos y senderos. Y uno de 3,5 km: « Tras las huellas de Méhul » (recorrido urbano). Visita guiada a Givet « Tras las huellas de Méhul » por el Syndicat d’initiative. RDV a las 9.30 h en la COSEC. Coste: 5? incluida una bolsa de refrescos. Bebidas y tentempiés in situ. Marcha solidaria organizada por la fundación Groupama Vaincre les maladies rares, la Association Française des Dysplasies Ectodermiques y la sucursal local de Groupama Vallée de la Meuse. Con la participación del Syndicat d’initiative de la ville de Givet.

