Balade solidaire Groupama Pierrefontaine-les-Varans et alentours Pierrefontaine-les-Varans

Balade solidaire Groupama

Pierrefontaine-les-Varans et alentours 1 Rue du Repos Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 20:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Balade solidaire Groupama au profit de l’association ARSLA qui lutte contre la maladie de Charcot

Le dimanche 3 mai 2026, 6 parcours vous attendent 4 à pied et 3 en VTT. Il y en aura pour tous et surtout, moment convivial après avec repas et boissons proposés sans oublier de nombreuses animations .

Pierrefontaine-les-Varans et alentours 1 Rue du Repos Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade solidaire Groupama

L’événement Balade solidaire Groupama Pierrefontaine-les-Varans a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS