Balade solidaire pour les maladies rares – Châtelaillon-Plage, 18 mai 2025 07:00, Châtelaillon-Plage.

Charente-Maritime

Balade solidaire pour les maladies rares Hippodrome de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

La Fondation Groupama vous invite à une marche solidaire dans le but de récolter des fonds au profit de l’association « Vaincre les maladies rares ».

Hippodrome de Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 86 96 79

English :

The Groupama Foundation invites you to a solidarity walk to raise funds for the association « Vaincre les maladies rares ».

German :

Die Groupama-Stiftung lädt Sie zu einem Solidaritätsmarsch mit dem Ziel ein, Geld für den Verein « Vaincre les maladies rares » (Seltene Krankheiten besiegen) zu sammeln.

Italiano :

La Fondazione Groupama vi invita a partecipare a una passeggiata per raccogliere fondi a favore dell’associazione « Vaincre les maladies rares ».

Espanol :

La Fundación Groupama le invita a participar en una marcha para recaudar fondos para la asociación benéfica « Vaincre les maladies rares ».

