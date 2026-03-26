Balade sonore à l’écoute des oiseaux Prat
Balade sonore à l’écoute des oiseaux Prat mercredi 22 avril 2026.
Balade sonore à l’écoute des oiseaux
Parking étang de Poulloguer Prat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 09:00:00
fin : 2026-04-22 11:00:00
Date(s) :
2026-04-22
En compagnie d’un animateur du centre de découverte du son de Cavan,
laissez-vous guider par les chants d’oiseaux que l’on rencontre au détour d’un chemin creux, d’un sous-bois…
Anecdotes et astuces vous initieront à cet univers sonore.
Réservation obligatoire. .
Parking étang de Poulloguer Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
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L’événement Balade sonore à l’écoute des oiseaux Prat a été mis à jour le 2026-03-26 par SITARMOR