Balade sonore à l’écoute des oiseaux

Parking étang de Poulloguer Prat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-22

En compagnie d’un animateur du centre de découverte du son de Cavan,

laissez-vous guider par les chants d’oiseaux que l’on rencontre au détour d’un chemin creux, d’un sous-bois…

Anecdotes et astuces vous initieront à cet univers sonore.

Réservation obligatoire. .

Parking étang de Poulloguer Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

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English :

L’événement Balade sonore à l’écoute des oiseaux Prat a été mis à jour le 2026-03-26 par SITARMOR