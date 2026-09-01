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AGENDA · Pleumeur-Bodou

Balade sonore à l’Ile Grande Dans les pas de Yann Paranthoën Ile Grande Pleumeur-Bodou

jeudi 24 septembre 2026 · Ile Grande · Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Ile Grande
Adresse
2, rue des Iles
Ville
22560 Pleumeur-Bodou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleumeur-Bodou

Balade sonore à l’Ile Grande Dans les pas de Yann Paranthoën

Ile Grande 2, rue des Iles Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 15:00:00
fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Parcours sonore à la découverte du fonds Yann Paranthoen.

Dans le cadre de Piker Son #2
Radio / Balade / spectacles / Rencontres
Dans les archives de Yann Paranthoën
+ 30e édition des Phonurgia nova awards
Prix Art de la parole et Field recording   .

Ile Grande 2, rue des Iles Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 93 57 

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English :

L’événement Balade sonore à l’Ile Grande Dans les pas de Yann Paranthoën Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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