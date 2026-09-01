Balade sonore à l’Ile Grande Dans les pas de Yann Paranthoën Ile Grande Pleumeur-Bodou
jeudi 24 septembre 2026 · Ile Grande · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Balade sonore à l’Ile Grande Dans les pas de Yann Paranthoën
Ile Grande 2, rue des Iles Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 15:00:00
fin : 2026-09-24 17:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Parcours sonore à la découverte du fonds Yann Paranthoen.
Dans le cadre de Piker Son #2
Radio / Balade / spectacles / Rencontres
Dans les archives de Yann Paranthoën
+ 30e édition des Phonurgia nova awards
Prix Art de la parole et Field recording .
Ile Grande 2, rue des Iles Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 93 57
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English :
L’événement Balade sonore à l’Ile Grande Dans les pas de Yann Paranthoën Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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