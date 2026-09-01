Balade sonore à l’Ile Grande Dans les pas de Yann Paranthoën Ile Grande Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Balade sonore à l’Ile Grande Dans les pas de Yann Paranthoën

Ile Grande 2, rue des Iles Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 15:00:00

fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Parcours sonore à la découverte du fonds Yann Paranthoen.

Dans le cadre de Piker Son #2

Radio / Balade / spectacles / Rencontres

Dans les archives de Yann Paranthoën

+ 30e édition des Phonurgia nova awards

Prix Art de la parole et Field recording .

Ile Grande 2, rue des Iles Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 93 57

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English :

L’événement Balade sonore à l’Ile Grande Dans les pas de Yann Paranthoën Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose