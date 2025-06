BALADE SONORE AU COUCHER DU SOLEIL Barre-des-Cévennes 4 juillet 2025 07:00

BALADE SONORE AU COUCHER DU SOLEIL Barre-des-Cévennes Lozère

Partez pour une balade nature de 2h30 à travers les paysages cévenols, jusqu’à un point de vue magique.

Apportez votre pique-nique, nous prendrons le temps de savourer ensemble ce moment suspendu… Puis laissez-vous porter par une séance de sonothérapie animée par Florence, sonothérapeute certifiée un voyage intérieur tout en douceur, bercé par les sons et la nature. Sur inscription.

Et si vous offriez à vos sens une soirée hors du temps ?

Nous clôturerons la soirée par une courte marche (20 min) sous les étoiles pour revenir aux véhicules…

Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39

English :

Set off on a 2? hour nature walk through the Cévennes countryside to a magical viewpoint.

Bring your own picnic, and we’ll take the time to savor this suspended moment together? Then let yourself be carried away by a sound therapy session led by Florence, a certified sound therapist: a gentle inner journey, lulled by sounds and nature. Registration required.

German :

Machen Sie eine zweieinhalbstündige Naturwanderung durch die Landschaft der Cevennen bis zu einem magischen Aussichtspunkt.

Bringen Sie Ihr Picknick mit und wir nehmen uns die Zeit, diesen Moment gemeinsam zu genießen Lassen Sie sich dann von der zertifizierten Sonotherapeutin Florence zu einer sanften Reise ins Innere führen, die von Klängen und der Natur begleitet wird. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Partite per una passeggiata naturalistica di 2 ore attraverso la campagna delle Cévennes fino a un punto panoramico magico.

Portate il vostro picnic e ci prenderemo il tempo per assaporare insieme questo momento di sospensione? Poi lasciatevi trasportare da una sessione di terapia del suono guidata da Florence, terapista del suono certificata: un dolce viaggio interiore, cullati dai suoni e dalla natura. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Emprenda un paseo natural de dos horas y media por la campiña de las Cevenas hasta llegar a un mirador mágico.

Traiga su propio picnic, y nos tomaremos el tiempo de saborear juntos este momento de suspensión.. A continuación, déjese llevar por una sesión de sonoterapia dirigida por Florence, sonoterapeuta diplomada: un suave viaje interior, arrullado por los sonidos y la naturaleza. Inscripción obligatoria.

