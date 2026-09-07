Balade sonore aux Châteaux du Pays de Saverne, Château du Grand-Geroldseck, Haegen

Informations pratiques

Balade sonore aux Châteaux du Pays de Saverne Samedi 19 septembre, 14h00 Château du Grand-Geroldseck Bas-Rhin

30 personnes • Matériel d’écoute fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Les Ensembles 2.2 inaugurentLe Bruissement des Pierres — deux fictions sonores géolocalisées à écouter en marchant dans les châteaux du Pays de Saverne.

« Le Grand« , au Grand Geroldseck, suit une famille dont la mère, écrivaine en quête d’inspiration, refuse de raconter encore une histoire de seigneurs et de batailles. Entre documentaire et dérive fantastique, le récit laisse l’imaginaire fissurer ce qu’on croyait stable.

« Rêves de pierre », au Haut-Barr, imagine une technologie d’archéologie sonore capable de libérer les échos captifs dans la pierre. Le Télégraphe Chappe y devient le point de départ d’une exploration entre mémoire féodale et voix minérale.

Deux parcours de 15 min chacun · Balade accompagnée de notre équipe · Casques fournis · 30 places · Gratuit sur inscription· Dès 9 ans

Château du Grand-Geroldseck Le Grand-Geroldseck, 67700 Haegen Haegen 67700 Bas-Rhin Grand Est http://progeroldseck.free.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.le2p2.com/events/jep-2026-chateaux/ »}]

À l’occasion des **Journées Européennes du Patrimoine**, **Les Ensembles 2.2 inaugurent** _**Le Bruissement des Pierres**_ — deux fictions sonores géolocalisées à écouter en marchant dans les du Pays…

©Elisa Hahn