Balade sonore en breton Ti ar Vro Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Balade sonore en breton Ti ar Vro Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc samedi 18 octobre 2025.

Balade sonore en breton Ti ar Vro

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre du festival Baie des sciences, venez écouter, reconnaître et interpréter les sons des animaux qui nous entourent lors d’une balade guidée en langue bretonne, puis laissez parler votre créativité en fabriquant de petits instruments à partir d’éléments naturels. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade sonore en breton Ti ar Vro Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-06 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme