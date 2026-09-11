Balade sonore immersive à Roubaix — « Le courage de recommencer » — en autonomie via l’application CityWhispers, en français et en anglais., La Piscine (à côté de l’entrée de la cour, devant le panneau « Square Jean PENNEL »), Roubaix

Informations pratiques

Balade sonore immersive à Roubaix — « Le courage de recommencer » — en autonomie via l’application CityWhispers, en français et en anglais. 19 et 20 septembre La Piscine (à côté de l’entrée de la cour, devant le panneau « Square Jean PENNEL ») Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Disponible en français et en anglais.

Une promenade sonore immersive pour découvrir Roubaix comme vous ne l’avez jamais vue et vous émerveiller de son histoire (1 h) !

« Le courage de recommencer » est une expérience audio immersive à vivre en toute autonomie avec l’application CityWhispers. Narration artistique, musique originale et ambiances sonores vous accompagnent tout au long du parcours et transforment la ville en véritable récit à ciel ouvert.

Au fil de la promenade, vous découvrirez le passé industriel exceptionnel de Roubaix, les traces qu’il a laissées dans la ville, mais aussi ses métamorphoses successives et sa capacité à se réinventer à travers l’art, la création et de nouveaux usages.

Pour vivre l’expérience, il vous suffit d’un smartphone avec l’application CityWhispers et de vos propres écouteurs. Vous pouvez démarrer la promenade quand vous le souhaitez et avancer à votre rythme.

Le départ et l’arrivée se font devant le musée La Piscine à Roubaix.

La Piscine (à côté de l’entrée de la cour, devant le panneau « Square Jean PENNEL ») Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France La Piscine (à côté de l’entrée de la cour, devant le panneau « Square Jean PENNEL »)

Disponible en français et en anglais.

©CityWhispers