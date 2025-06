Balade sonore Nîmes en filature Office de Tourisme Nîmes 5 juillet 2025 07:00

Gard

Balade sonore Nîmes en filature Office de Tourisme 6 Boulevard des arènes Nîmes Gard

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-07-05

Arpentez les rues en compagnie de nos personnages et laissez-vous embarquer pour un voyage immersif dans l’histoire de l’industrie textile nîmoise.

.

Office de Tourisme 6 Boulevard des arènes

Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00

English :

Stroll the streets in the company of our characters and let yourself be taken on an immersive journey through the history of Nîmes? textile industry.

German :

Gehen Sie mit unseren Figuren durch die Straßen und lassen Sie sich auf eine immersive Reise in die Geschichte der Textilindustrie von Nîmes mitnehmen.

Italiano :

Passeggiate per le strade in compagnia dei nostri personaggi e fate un viaggio immersivo nella storia dell’industria tessile di Nîmes.

Espanol :

Pasee por las calles en compañía de nuestros personajes y realice un viaje inmersivo a través de la historia de la industria textil de Nîmes.

L’événement Balade sonore Nîmes en filature Nîmes a été mis à jour le 2025-06-25 par Ville de Nîmes