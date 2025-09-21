Balade sonore « Ouvrir la voie » La Condition Publique Roubaix

« Ouvrir la voie » est un parcours sonore reliant la Manufacture à la Condition Publique. Il rend hommage à cinq femmes qui ont marqué l’histoire par leurs actes, leur courage et leur sensibilité. Au fil de la balade dans le quartier du Pile, le son fait renaître Marie, Nelly, Flore, Gervaise et Lalla Fatma. Il projette l’auditeur.rice dans un épisode marquant de leurs vies. Une époque, une ambiance, des personnages : cinq épisodes qui sont autant d’histoires à écouter indépendamment les unes des autres et dans un ordre variable mais conçues comme un puzzle qui fait la part belle à celles qui sont nées avant nous.

La Condition Publique 14 place Faidherbe – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France http://www.laconditionpublique.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.laconditionpublique.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 33 48 33 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@laconditionpublique.com »}] Bâtiment exceptionnel édifié au service de l’industrie textile par l’architecte Alfred Bouvy, la Condition Publique de Roubaix a conditionné la laine de 1902 à 1972. Acquis par Lille Métropole en 2000, puis mis à disposition de la Ville de Roubaix, l’édifice a fait l’objet d’un vaste programme de réhabilitation conduit par l’architecte Patrick Bouchain, pour devenir une manufacture culturelle, lieu de vie, de travail et de diffusion artistique. Les aménagements ont été réalisés en préservant la mémoire et la poésie de ce site aux terrasses végétalisées, et aux façades classées à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Métro/ Tram : arrêt Eurotéléport

