Balade sonore, Place de Villeneuve d’Allier, Villeneuve-d’Allier

Informations pratiques

Balade sonore 19 et 20 septembre Place de Villeneuve d’Allier Haute-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Munissez-vous de bonnes chaussures et de votre téléphone portable, scannez le QR-code indiqué sur le panneau place de Villeneuve d’Allier et suivez les indications. Le parcours vous mène de Villeneuve d’Allier à Saint-Ilpize en haut du château. Comptez environ 1h30 de flânerie (y ajouter le retour qui devrait être plus rapide)

Place de Villeneuve d’Allier Villeneuve d’Allier, 43380 Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0689981702 Parking à Villeneuve d’Allier

Munissez-vous de bonnes chaussures et de votre téléphone portable, scannez le QR-code indiqué sur le panneau place de Villeneuve d’Allier et suivez les indications. Le parcours vous mène de d’Allier…

©la calligramme