Balade sonore « Une 5e saison à Château-Lambert », Espace Nature Culture, Haut-du-Them-Château-Lambert
Balade sonore « Une 5e saison à Château-Lambert », Espace Nature Culture, Haut-du-Them-Château-Lambert dimanche 7 juin 2026.
Balade sonore « Une 5e saison à Château-Lambert » Dimanche 7 juin, 09h15, 14h15 Espace Nature Culture Haute-Saône
Sur réservation. Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T09:15:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:15:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Création originale du compositeur Jim Petit sous la forme d’une marche douce. Une expérience sensorielle entre paysages sonores augmentés, musique électronique, réalité de l’instant et imaginaire.
Espace Nature Culture 70440 Haut du Them – Château Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03.84.20.49.84 https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/ Bâtiment « haute qualité environnementale », l’Espace Nature Culture, avec son exposition
permanente, fait la part belle aux Vosges Saônoises : son histoire géologique et humaine, ses
savoir-faire et ses ressources locales, ses paysages et ses villages, son agriculture et son
industrie.
Réalisé par le Conseil général de la Haute-Saône, il est géré par le Parc des Ballons
des Vosges. Les enfants y trouveront également leur bonheur grâce aux fresques, éléments
tactiles, jeux et coin bibliothèque.
Création originale du compositeur Jim Petit sous la forme d’une marche douce. Une expérience sensorielle entre paysages sonores augmentés, musique électronique, réalité de l’instant et imaginaire.
© PNRBV
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