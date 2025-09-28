Balade & sophrologie Un voyage au cœur de la nature Route des Pérelles La Roche-Vineuse

Route des Pérelles Carrière de la Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 22 EUR

Début : 2025-09-28 09:30:00

fin : 2025-09-28 11:30:00

2025-09-28

Plongez dans une expérience où la sophrologie et la nature se rencontrent. En marchant tranquillement, laissez-vous guider par des exercices de respiration associés à des exercices de relaxation dynamique pour relâcher les tensions.

Animé par Valérie Benoit, sophrologue. .

Route des Pérelles Carrière de la Lie La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

