Balade sophrologique à vélo – Saint-Jean-sur-Mayenne, 25 mai 2025 09:30, Saint-Jean-sur-Mayenne.

Mayenne

Balade sophrologique à vélo 52 Chemin de Halage Saint-Jean-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 09:30:00

fin : 2025-05-25 12:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Envie d’un moment zen à vélo ? Rejoins notre balade sophrologique conviviale le long du chemin de halage pauses respirations, pleine conscience et découverte nature, à partir de 8 ans, et à ton rythme !

Envie de sortir un peu du quotidien et de pédaler en douceur ?

Rejoins-nous pour une balade sophrologique à vélo le long du chemin de halage, dans le cadre de Mai à vélo !

On se donne rendez-vous le 25 mai 2025 à Saint Jean sur Mayenne, prêts à enfourcher nos deux-roues pour une promenade conviviale et apaisante (+/- 10 km).

Le principe ? Allier la pratique de la sophrologie (respirations profondes, ancrage, relâchement musculaire) à une balade en pleine conscience. À chaque arrêt, on prend quelques instants pour se recentrer, se connecter à soi et à la nature qui nous entoure le clapotis de l’eau, le chant des oiseaux, le souffle du vent…

L’événement est ouvert à tous, dès 8 ans, que tu sois cycliste du dimanche ou expert de la piste cyclable ! Pas besoin d’un super VTC un vélo en bon état et l’envie de partager un moment convivial suffisent (possibilité de louer des vélos si nécessaire sur réservation). On avance ensemble, à un rythme tranquille, pour profiter de chaque paysage et de chaque respiration.

Alors, prêt·e pour une pause bien-être sur deux roues ? Inscris-toi vite et viens pédaler zen avec nous !

Tarif

* 15€ par personne, avec une boisson offerte en fin de balade

* Location vélo mécanique 15€

* Location vélo à assistance électrique 25€

20 personnes maximum .

52 Chemin de Halage

Saint-Jean-sur-Mayenne 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 56 66 57 32 hello@lespetitsguidons.com

English :

Looking for a zen moment on your bike? Join our friendly sophrology walk along the towpath: breathing breaks, mindfulness and nature discovery, from age 8 upwards, and at your own pace!

German :

Lust auf einen Zen-Moment auf dem Fahrrad? Schließen Sie sich unserer geselligen Sophrologie-Tour entlang des Treidelpfades an: Atempausen, Achtsamkeit und Naturerlebnisse, ab 8 Jahren und in Ihrem eigenen Tempo!

Italiano :

Avete voglia di un momento zen in bicicletta? Unitevi alla nostra passeggiata rilassante lungo l’alzaia: pause di respirazione, mindfulness e scoperta della natura, dagli 8 anni in su, al vostro ritmo!

Espanol :

¿Te apetece un momento zen en bicicleta? Únete a nuestro agradable paseo de relajación por el camino de sirga: pausas para respirar, mindfulness y descubrimiento de la naturaleza, a partir de 8 años, ¡a tu ritmo!

