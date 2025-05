Balade sophrologique et contée – Moulin de Brotz L’Hôme-Chamondot, 7 juin 2025 10:30, L'Hôme-Chamondot.

Orne

Balade sophrologique et contée Moulin de Brotz Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot Orne

Début : 2025-06-07 10:30:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Le collectif Familix o perché en partenariat avec l’association Ellipse, la CDC des Hauts du Perche et la Brasserie du Perche vous propose des balade

à 10h30 balade contée ouverte à tous à partir de 4 ans. Enfants accompagnés d’un adulte. RDV parking de la Brasserie du Perche face à l’enclos de chèvres).

à 14h balade sophrologique pour adulte at ados (plus de 12 ans) RDV à la Brasserie du Perche.

Possibilité de restauration et boisson sur place à la Brasserie.

Places limitées. Participation au chapeau.

Moulin de Brotz Brasserie du Perche

L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 73 48 62 76

English : Balade sophrologique et contée

The Familix o perché collective, in partnership with the Ellipse association, the CDC des Hauts du Perche and the Brasserie du Perche, offers you the following walks:

10:30 a.m. Storytelling tour open to all ages 4 and up. Children accompanied by an adult. RDV Brasserie du Perche parking lot opposite the goat pen).

2 p.m. sophrology walk for adults and teenagers (over 12): RDV at the Brasserie du Perche.

Catering and drinks available at the Brasserie.

Places limited. Participation by hat.

German :

Das Kollektiv Familix o perché bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Verein Ellipse, der CDC des Hauts du Perche und der Brasserie du Perche verschiedene Spaziergänge an:

um 10:30 Uhr Märchenspaziergang für alle ab 4 Jahren. Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. RDV Parkplatz der Brasserie du Perche gegenüber dem Ziegengehege).

14 Uhr Sophrologischer Spaziergang für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahren): Treffpunkt an der Brasserie du Perche.

Möglichkeit, vor Ort in der Brasserie zu essen und zu trinken.

Begrenzte Anzahl an Plätzen. Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Il collettivo Familix o perché, in collaborazione con l’associazione Ellipse, la CDC des Hauts du Perche e la Brasserie du Perche, propone una serie di passeggiate:

alle 10.30, una passeggiata di narrazione aperta a tutti a partire dai 4 anni. Bambini accompagnati da un adulto. Punto d’incontro nel parcheggio della Brasserie du Perche, di fronte al recinto delle capre).

14:00: passeggiata sofrologica per adulti e ragazzi (oltre i 12 anni): punto d’incontro alla Brasserie du Perche.

Ristorazione e bevande disponibili presso la Brasserie.

I posti sono limitati. Partecipazione a cappello.

Espanol :

El colectivo Familix o perché, en colaboración con la asociación Ellipse, el CDC des Hauts du Perche y la Brasserie du Perche, propone varios paseos:

a las 10.30 h, un paseo cuentacuentos abierto a todos los mayores de 4 años. Niños acompañados de un adulto. Punto de encuentro en el aparcamiento de la Brasserie du Perche, frente al corral de las cabras).

14.00 h: paseo sofrológico para adultos y adolescentes (mayores de 12 años): punto de encuentro en la Brasserie du Perche.

Comida y bebida en la Brasserie.

Plazas limitadas. Participación con gorra.

L’événement Balade sophrologique et contée L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche