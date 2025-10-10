Balade sous la pleine lune Chauvé
Balade sous la pleine lune Chauvé vendredi 10 octobre 2025.
Balade sous la pleine lune
Chauvé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10 22:30:00
Date(s) :
2025-10-10
Vous aimez la nature ? Que diriez-vous de la découvrir à la tombée de la nuit ? Rendez-vous à Chauvé pour une balade insolite.
La nuit est là, entre contes fantastiques et légendes, laissez-vous guider par Anne Tessier, pour une balade au clair de lune dans le bourg de Chauvé …
Venez vivre une aventure sous les étoiles…
Pratique
lieu du rendez-vous communiqué à l’inscription
réservation obligatoire par téléphone
plus d’informations sur le site internet de la Maison du Parc
départ à la nuit tombée pour environ 2h de balade
prévoir un équipement adapté lampe frontale pour la sécurité, jumelles, matériel d’observation
proposé en partenariat avec la médiathèque « Au bonheur des mots »
.
Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 39 88 coordinateur@mdpchauve.fr
English :
Do you love nature? How about discovering it at dusk? Come to Chauvé for an unusual walk.
German :
Lieben Sie die Natur? Wie wäre es, sie bei Einbruch der Dunkelheit zu entdecken? Begeben Sie sich in Chauvé auf einen ungewöhnlichen Spaziergang.
Italiano :
Amate la natura? Che ne dite di scoprirla al tramonto? Recatevi a Chauvé per una passeggiata insolita.
Espanol :
¿Le gusta la naturaleza? ¿Qué tal descubrirla al atardecer? Diríjase a Chauvé para dar un paseo insólito.
