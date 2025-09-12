Balade sous les étoiles Place du Colonnel Bertrand Saint-Restitut

Balade sous les étoiles

Place du Colonnel Bertrand Devant la salle Polyvlente Saint-Restitut Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 23:30:00

2025-09-12

Randonnée en semi nocturne, itinéraire passant par le site caractéristique des carrières, durée 2h30 à 3 h.

Au retour, soupe d’épeautre pour les participants inscrits.

Place du Colonnel Bertrand Devant la salle Polyvlente Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 14 67 45 foyerrural-saintrestitut@orange.fr

English :

Semi-night hike, route passing through the characteristic quarry site, duration 2 h 30 3 h.

On return, spelt soup for registered participants.

German :

Halbnächtliche Wanderung, Route führt durch den charakteristischen Ort der Steinbrüche, Dauer 2,5 bis 3 Stunden.

Auf dem Rückweg gibt es Dinkelsuppe für die angemeldeten Teilnehmer.

Italiano :

Camminata semi-notturna, percorso che passa attraverso il caratteristico sito di cava, durata da 2h30 a 3 h.

Al ritorno, zuppa di farro per i partecipanti registrati.

Espanol :

Paseo semi-nocturno, ruta que pasa por el característico emplazamiento de la cantera, duración de 2h30 a 3 h.

A la vuelta, sopa de espelta para los participantes inscritos.

