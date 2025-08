BALADE SOUS LES ÉTOILES Route des Châteaux Villematier

BALADE SOUS LES ÉTOILES

Route des Châteaux CHÂTEAU DES PEYRAUX Villematier Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-08-13 19:00:00

2025-08-13

Une balade nocturne dans les vignes sous le ciel étoilé !

Nicolas de Découverte Céleste vous amène à la découverte des histoires et légendes des constellations et vous fait observer le ciel à l’aide d’un télescope géant !

Dégustation des vins du domaine avant le départ de la balade et possibilité d’amener son pique-nique (rdv dès 19h) 15 .

Route des Châteaux CHÂTEAU DES PEYRAUX Villematier 31340 Haute-Garonne Occitanie accueil@tourisme-vignobledefronton.fr

English :

An evening stroll through the vineyards under the starry sky!

Nicolas de Découverte Céleste takes you on a journey to discover the stories and legends of the constellations, and lets you observe the sky through a giant telescope!

German :

Ein nächtlicher Spaziergang durch die Weinberge unter dem Sternenhimmel!

Nicolas de Découverte Céleste führt Sie zu den Geschichten und Legenden der Sternbilder und lässt Sie den Himmel mithilfe eines riesigen Teleskops beobachten!

Italiano :

Una passeggiata serale tra i vigneti sotto il cielo stellato!

Nicolas de Découverte Céleste vi accompagna alla scoperta delle storie e delle leggende delle costellazioni e vi fa osservare il cielo con un telescopio gigante!

Espanol :

Un paseo nocturno por los viñedos bajo el cielo estrellado

Nicolas de Découverte Céleste te lleva a descubrir las historias y leyendas de las constelaciones y te permite observar el cielo a través de un telescopio gigante

