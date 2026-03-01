Balade sous-marine Spluj #Grandes Marées#

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 12:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-03-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20

Spluj prend le large depuis le port de l’Aber Wrac’h.

Cap sur l’île Vierge et ses phares, autour desquels la hauteur des fonds offre des vues grandioses. La densité des couleurs, les jeux de lumière, les sons du roulis et des profondeurs ouvrent les imaginaires.

Navire non adapté au transport des objets encombrants, comme des poussettes.

Les animaux NE sont PAS autorisés à bord.

Horaires, infos et billetterie sur le site internet spluj.bzh ou dans un des bureaux de l’office de tourisme du Pays des Abers. .

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 05 43

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English : Balade sous-marine Spluj #Grandes Marées#

L’événement Balade sous-marine Spluj #Grandes Marées# Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-11 par OT PAYS DES ABERS