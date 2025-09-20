Balade spécial famille sur les pas du petit Jean journées européenne sdu patrimoine 2025 Manosque

3 Boulevard Elémir Bourges Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Partez à l’aventure, en famille, une carte à la main dans le centre ancien de Manosque à la découverte des lieux fréquentés par le petit Giono.

3 Boulevard Elémir Bourges Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 54 54 centregiono@dlva.fr

English :

Take your family on an adventure, map in hand, through the old town of Manosque to discover the places frequented by the young Giono.

German :

Begeben Sie sich mit Ihrer Familie und einer Karte in der Hand auf ein Abenteuer im alten Zentrum von Manosque und entdecken Sie die Orte, die der kleine Giono besuchte.

Italiano :

Con la famiglia all’avventura, mappa alla mano, attraverso il centro storico di Manosque, alla scoperta dei luoghi frequentati dal giovane Giono.

Espanol :

Emprenda una aventura en familia, mapa en mano, por el casco antiguo de Manosque para descubrir los lugares frecuentados por el joven Giono.

