Balade-Spectacle à la Rivière des Marsouins ilet béthléem Saint-Benoît
Balade-Spectacle à la Rivière des Marsouins Samedi 20 septembre, 10h00 ilet béthléem La Réunion
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00
Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00
Dan Péyi Fournèz sak zanimoun la suiv son lianaz: Tourtrèl Debrèz la bwar dolé lanz Sardagarigaté ek GranMerBlan : pou sa Mésié Tourtrèl la lans son program «Nèz-dan-la-Fournèz», li la fagot in pis élektronik pou bour sa dan la tèt tout zanimoun, sa té kom in program «Prêt-à-penser» pou lo pép i aksèpt an dousèr son plan zénosidèr. Mé lavé osi in zanimoun espésial : Fidel Puma, gran iniversitèr lé dé min dan la tèr, li la niabou fé boutir si zarboutan Ansin, Eva, Pitsana, Laverdir ek Sarlave. Sanb larkreolog alon tir lo pis élektronik Tourtrèl Debrèz la mèt dan nout tèt ? Alon kass la sèn banna la mèt dan nout lespri. Trakass pa pou la po graton, na ankor sat lé nèv pou lespri i rèv. Dan zéprèv na gyin la fèv, pou pran la rolèv la o Piton Dé Rèv !
Ecriture: Benjamin CLEMENT
Création musique: Baptiste CLEMENT
Mise en scène: David Erudel
ilet béthléem saint-benoît réunion Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion Pousawar :
Riskap na inndé tèrla i koné ousa lo non Rivir dé Marswin i sort, mé mwin lé sir pèrsone i koné pa pou kosa bèzman la pété dan rivir-la. In zistwar pouvwar rant Kabo Bousronn èk Zangiy. Kisa i dwa pran lo kontrol la rivir ? Lo pli gro ? Lo pli sik ?
Zistwar pouvwar, sa kom ladilafé, lé andémik la Rénion, sa nou koné. Mé sat nou oubli touzour: souvandéfwa, lo pti i giny anpar lo gro èk son fitézon, son lintélizansté dousman dousman. Sa osi lé andémik la Rénion foutor !
Bin alon akout lo zistwar Rivir dé Marswin, alor. Zis lo tan inn ti balad, mèt nout traka dann inn ti kwin. Lé bon ?
Ecritures : Benjamin Clément – Sully Andoche parking
Journées européennes du patrimoine 2025
BALADES CREATIVES