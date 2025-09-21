Balade-Spectacle à Salazie (sentier Trous Blancs) salazie Îlet à Vidot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T15:30:00
Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T15:30:00
Dan Péyi Fournèz sak zanimoun la suiv son lianaz: Tourtrèl Debrèz la bwar dolé lanz Sardagarigaté ek GranMerBlan : pou sa Mésié Tourtrèl la lans son program «Nèz-dan-la-Fournèz», li la fagot in pis élektronik pou bour sa dan la tèt tout zanimoun, sa té kom in program «Prêt-à-penser» pou lo pép i aksèpt an dousèr son plan zénosidèr. Mé lavé osi in zanimoun espésial : Fidel Puma, gran iniversitèr lé dé min dan la tèr, li la niabou fé boutir si zarboutan Ansin, Eva, Pitsana, Laverdir ek Sarlave. Sanb larkreolog alon tir lo pis élektronik Tourtrèl Debrèz la mèt dan nout tèt ? Alon kass la sèn banna la mèt dan nout lespri. Trakass pa pou la po graton, na ankor sat lé nèv pou lespri i rèv. Dan zéprèv na gyin la fèv, pou pran la rolèv la o Piton Dé Rèv !
Ecriture: Benjamin CLEMENT
Création musique: Baptiste CLEMENT
Mise en scène: David Erudel
salazie piton anchain (sentier trous blancs) Îlet à Vidot 97433 La Réunion La Réunion
Journées européennes du patrimoine 2025
BALADES CREATIVES