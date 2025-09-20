Balade-Spectacle au Piton Oranger Piste Forestière Tête Dure Saint-Paul

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Voyager avec l’Arkréologue dans l’univers parallèle du Pays Fournaise, à la rencontre des z’animouns qui y habitent. Avec les lunettes arkréansièl, vous serez amener à lire entre les lignes de l’histoire du maronage, et des grandes figures qui ont érigé la fournaise comme emblême mythique du pays. Venez vous balader entre les dimensions avec l’Arkréologue, devant les paysages à couper le souffle du Piton Oranger.

Dan Péyi Fournèz sak zanimoun la suiv son lianaz: Tourtrèl Debrèz la bwar dolé lanz Sardagarigaté ek GranMerBlan : pou sa Mésié Tourtrèl la lans son program «Nèz-dan-la-Fournèz», li la fagot in pis élektronik pou bour sa dan la tèt tout zanimoun, sa té kom in program «Prêt-à-penser» pou lo pép i aksèpt an dousèr son plan zénosidèr. Mé lavé osi in zanimoun espésial : Fidel Puma, gran iniversitèr lé dé min dan la tèr, li la niabou fé boutir si zarboutan Ansin, Eva, Pitsana, Laverdir ek Sarlave. Sanb larkreolog alon tir lo pis élektronik Tourtrèl Debrèz la mèt dan nout tèt ? Alon kass la sèn banna la mèt dan nout lespri. Trakass pa pou la po graton, na ankor sat lé nèv pou lespri i rèv. Dan zéprèv na gyin la fèv, pou pran la rolèv la o Piton Dé Rèv !

Ecriture: Benjamin CLEMENT

Création musique: Baptiste CLEMENT

Mise en scène: David Erudel

Journées européennes du patrimoine 2025

BALADES CREATIVES