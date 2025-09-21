Balade-Spectacle au sentier des Ravenales ilet béthléem Saint-Benoît
Balade-Spectacle au sentier des Ravenales ilet béthléem Saint-Benoît dimanche 21 septembre 2025.
Balade-Spectacle au sentier des Ravenales Dimanche 21 septembre, 10h00 ilet béthléem La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T09:30:00
Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T09:30:00
Pousawar:
A ! Si lavé kri amwin Charles… Charles konm lo zénéral domi-sapo 1m93.
Anfin sof, lé lèr pou mwin rakont azot koman bann zwazo Péyi-Mélanz la rézisté pou pa kos
èk Péyi-Déor. Mé sa zistwar sa. Ma rakont mon vré zistwar, vomié. Zistwar in gran vwayaz
dopi mon kartié trou bébèt Brafizi, ziska in swadizan zizit Péyi-Déor, in désèrtin Bimidom-
Dobré lo rod fé rèv amwin. Biyé alé san rotour.
Na sitèlman zafèr zot la pa di, zordi i fo mi di !
I tonm byin, nou lé santié Ravnal, l’arbre du voyageur…
Ecriture, compositions mélodies: Sully Andoche
Création musique: Baptiste Clément
Interprétation: David Erudel, Baptiste Clément
ilet béthléem saint-benoît réunion Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion Pousawar :
Riskap na inndé tèrla i koné ousa lo non Rivir dé Marswin i sort, mé mwin lé sir pèrsone i koné pa pou kosa bèzman la pété dan rivir-la. In zistwar pouvwar rant Kabo Bousronn èk Zangiy. Kisa i dwa pran lo kontrol la rivir ? Lo pli gro ? Lo pli sik ?
Zistwar pouvwar, sa kom ladilafé, lé andémik la Rénion, sa nou koné. Mé sat nou oubli touzour: souvandéfwa, lo pti i giny anpar lo gro èk son fitézon, son lintélizansté dousman dousman. Sa osi lé andémik la Rénion foutor !
Bin alon akout lo zistwar Rivir dé Marswin, alor. Zis lo tan inn ti balad, mèt nout traka dann inn ti kwin. Lé bon ?
Ecritures : Benjamin Clément – Sully Andoche parking
Journées européennes du patrimoine 2025
BALADES CREATIVES