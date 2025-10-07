Balade Sport Santé : marcher pour sa santé Centre médico-social Belleville Paris

Balade Sport Santé : marcher pour sa santé Centre médico-social Belleville Paris mardi 7 octobre 2025.

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Centre médico-social (CMS) de Belleville invite les femmes du 20e arrondissement, et notamment les séniors, à participer à une balade Sport Santé.

Ce moment de marche douce et collective vise à promouvoir l’activité physique comme vecteur de bien-être et de prévention.

Le départ se fera depuis le CMS Belleville, avec une arrivée à la Mairie du 20e arrondissement, où les participantes pourront découvrir le Village Santé et bénéficier d’informations et de dépistages liés à leur parcours de soins.

Une initiative qui allie mouvement, solidarité et sensibilisation à la santé féminine.

À l’occasion d’Octobre Rose, le Centre médico-social (CMS) de Belleville organise une balade Sport Santé dédiée aux femmes, en particulier aux séniors. Une marche conviviale qui relie le CMS à la mairie du 20e, point d’arrivée du Village Santé.

Le mardi 07 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Entrée libre

Réservé aux femmes séniors

Information :

Tél. 0140335200

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-07T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-07T18:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-07T14:00:00+02:00_2025-10-07T15:30:00+02:00

Centre médico-social Belleville 218 rue de Belleville 75020 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris