Balade sport santé Octobre Rose 2025 Centre médico-social / CEGIDD Belleville Paris

Balade sport santé Octobre Rose 2025 Centre médico-social / CEGIDD Belleville Paris mardi 7 octobre 2025.

Dans le cadre d’Octobre Rose 2025, la Direction de la Santé Publique vous invite à participer à une balade sport santé conviviale et ouverte à tou.te.s. Le parcours vous mènera du Centre Médico-Social Belleville jusqu’au parvis de la Mairie du 20e, où un village santé accueillera le public autour de stands d’information, de prévention et de bien-être. Une occasion de bouger ensemble, de sensibiliser à l’importance du dépistage du cancer du sein et de partager un moment solidaire au cœur du quartier.

Marchons pour la santé et la solidarité : Participez gratuitement à une balade sport santé conviviale pour Octobre Rose, du CMS Belleville au village santé sur le parvis de la Mairie du 20e.

Le mardi 07 octobre 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-07T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-07T18:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-07T14:00:00+02:00_2025-10-07T15:00:00+02:00

Centre médico-social / CEGIDD Belleville 218, rue de Belleville 75020 Paris