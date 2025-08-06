Balade sportive à la découverte de la rivière Allier Place de la Résistance Brioude

Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Jeudi 2025-08-06 14:00:00

fin : 2025-08-21

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-21 2025-08-27

Découvrez les bords d’Allier au cours d’un jeu de piste sur le parcours sportif.

Place de la Résistance Aquarium Maison du Saumon et de la Rivière Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 91 43 aquarium.mds@orange.fr

English :

Discover the banks of the Allier during a treasure hunt on the sports trail.

German :

Entdecken Sie die Ufer des Allier bei einer Schnitzeljagd auf dem Sportparcours.

Italiano :

Scoprite le rive dell’Allier con una caccia al tesoro lungo il percorso sportivo.

Espanol :

Descubra las orillas del Allier en una búsqueda del tesoro por el sendero deportivo.

