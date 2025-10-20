Balade Sportive Sablé-sur-Sarthe

Balade Sportive

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-20 17:00:00

fin : 2025-10-20 18:30:00

2025-10-20

Du sport pour toutes et tous ! Avec du fun !

Du sport pour toutes et tous ! Olivier Mile, coach spécialisé en sports adaptés, a une pêche d’enfer et une créativité qui correspond bien à l’esprit de la Casa Feliz ! Il vous propose une sortie, pour marcher et se dérouiller tout en mettant du fun. .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Sport for all! With fun!

German :

Sport für alle und jeden! Mit Spaß!

Italiano :

Sport per tutti! Con divertimento!

Espanol :

¡Deporte para todos! ¡Con diversión!

