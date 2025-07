Balade sportive à l’accueil du camping Le Rural Tibiran-Jaunac

Balade sportive à l’accueil du camping Le Rural Tibiran-Jaunac mercredi 23 juillet 2025.

Balade sportive

à l’accueil du camping Le Rural TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-23 08:00:00

fin : 2025-07-23 11:30:00

2025-07-23

Vous aimez marcher, bondir, courir sur tous types de terrains ? Voilà VOTRE balade! Lac, forêt, landes et rivière, autant de paysages qui défileront sous vos baskets.

Prévoir un petit sac avec seulement une bouteille d’eau et une barre de céréales avec des graines dans un sac hérmetique.. rien d’autre ^^

A partir de 15 ans I 12€ par personne I Réservation souhaitée avant le dimanche au 06.49.26.65.96

à l’accueil du camping Le Rural TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 26 65 96

English :

Do you like to walk, bounce and run on all types of terrain? Here’s YOUR ride! Lake, forest, moorland and river, all landscapes that will pass under your sneakers.

Bring a small bag with just a bottle of water and a cereal bar with seeds in a hermetic bag… nothing else ^^

From 15 years old I 12? per person I Reservation required before Sunday on 06.49.26.65.96

German :

Sie gehen, hüpfen und rennen gerne auf allen Arten von Gelände? Hier ist Ihre Wanderung! See, Wald, Heide und Fluss, so viele Landschaften, die unter Ihren Füßen vorbeiziehen werden.

Bitte bringen Sie eine kleine Tasche mit, in der nur eine Flasche Wasser und ein Müsliriegel mit Samen in einem Plastikbeutel enthalten sind

Ab 15 Jahren I 12? pro Person I Reservierung vor Sonntag unter 06.49.26.65.96 erwünscht

Italiano :

Vi piace camminare, saltare e correre su tutti i tipi di terreno? Questa è la vostra passeggiata! Laghi, foreste, brughiere e fiumi: troverai molti scenari da esplorare con le tue scarpe da ginnastica.

Portate una piccola borsa con solo una bottiglia d’acqua e una barretta di cereali con semi in un sacchetto ermetico… nient’altro ^^

A partire dai 15 anni 12? a persona Prenotazione obbligatoria entro domenica allo 06.49.26.65.96

Espanol :

¿Te gusta caminar, saltar y correr por todo tipo de terrenos? ¡Este es TU paseo! Lago, bosque, páramo y río: encontrarás un montón de paisajes para explorar con tus zapatillas.

Trae una bolsa pequeña con sólo una botella de agua y una barrita de cereales con semillas en una bolsa hermética… nada más ^^

A partir de 15 años I 12? por persona Se requiere reserva antes del domingo en el 06.49.26.65.96

