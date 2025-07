Balade sur islandais Bois-Guilbert

Balade sur islandais Bois-Guilbert jeudi 31 juillet 2025.

Balade sur islandais

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 14:00:00

fin : 2025-07-31 16:00:00

Date(s) :

2025-07-31

Le jeudi 31 juillet, les adolescents et les adultes pourrons faire une balade sur islandais avec le poney club de Bois-Guilbert pendant 1h30.

Réservé aux cavaliers à l’aise aux 3 allures.

Tarifs

Cavalier à l’année 35.78€

Cavalier de passage 39.75€

Le jeudi 31 juillet, les adolescents et les adultes pourrons faire une balade sur islandais avec le poney club de Bois-Guilbert pendant 1h30.

Réservé aux cavaliers à l’aise aux 3 allures.

Tarifs

Cavalier à l’année 35.78€

Cavalier de passage 39.75€ .

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Balade sur islandais

On Thursday July 31, teenagers and adults can enjoy a 1h30 ride on an Icelandic pony with the Bois-Guilbert Pony Club.

Reserved for riders comfortable with all 3 gaits.

Prices :

Year-round rider: 35.78?

Passing rider: 39.75?

German :

Am Donnerstag, den 31. Juli, können Jugendliche und Erwachsene einen 1,5-stündigen Ausritt auf Isländern mit dem Ponyclub Bois-Guilbert machen.

Reserviert für Reiter, die sich in allen drei Gangarten wohlfühlen.

Preise:

Reiter für das ganze Jahr: 35.78?

Reiter auf der Durchreise: 39.75?

Italiano :

Giovedì 31 luglio, adolescenti e adulti potranno godersi una cavalcata di un’ora su un pony islandese con il Pony Club Bois-Guilbert.

Riservato ai cavalieri che hanno dimestichezza con le 3 andature.

Prezzi :

Cavaliere tutto l’anno: 35,78?

Cavaliere in visita: 39,75?

Espanol :

El jueves 31 de julio, adolescentes y adultos podrán disfrutar de un paseo de hora y media en poni islandés con el Pony Club de Bois-Guilbert.

Reservado a jinetes cómodos con los 3 aires.

Precios :

Jinete todo el año: 35,78?

Jinete visitante: 39,75?

L’événement Balade sur islandais Bois-Guilbert a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin