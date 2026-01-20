Balade sur islandais Bois-Guilbert

Balade sur islandais

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:30:00

2026-02-20 2026-02-24 2026-02-27

Le vendredi 20 février de 14h00 à 15h30 et le vendredi 27 février de 14h30 à 16h00, réservé aux cavaliers ados et adultes à l’aise aux 3 allures.

Mardi 24 février de 14h30 à 16h00, Balade de remise en confiance. Des chevaux calmes, un rythme doux, tout sera mis en place pour vous redonner ou donner goût à l’équitation.

Les adolescents et les adultes pourrons faire une balade sur islandais avec le poney club de Bois-Guilbert pendant 1h30. .

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie

