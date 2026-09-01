Informations pratiques

Le Cellier

Balade sur la Loire en toue cabanée – Journées Européennes du Patrimoine

Beau-rivage Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Né en France de parents immigrés italiens, son coeur l’a conduit à Nantes, puis au Cellier où il a posé l’ancre. Giovanni MARINO aime la Loire.

Pêcheur passionné par le fleuve, son voeu est de vous la faire partager en toue cabanée, bateau traditionnel en bois.

Avec « Détours en Loire », il propose une destination commune : la Loire et de multiples manières d’en profiter, avec pour seul objectif la convivialité.

Giovanni propose plusieurs croisières thématiques : coucher de soleil, apéro sur l’eau, pique-nique robinson, balade découverte ou bivouac sur la Loire. .

Beau-rivage Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Balade sur la Loire en toue cabanée – Journées Européennes du Patrimoine Le Cellier a été mis à jour le 2026-09-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis