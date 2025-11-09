Balade sur La migration des oiseaux Maison du patrimoine naturel Sadirac

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac Gironde

Tous les dimanches entre 14 h 30 et 18 h, visite libre de la Maison du patrimoine naturel du Créonnais (MPNC) à Sadirac et à 15 h, activité ou balade de découverte de l’environnement pour toute la famille. Le dimanche 9 novembre, la balade portera sur la migration des oiseaux . Avez-vous remarqué le départ de certains oiseaux à la fin de l’été ? Savez-vous que certains restent sur place et d’autres migrent ? Observons et écoutons les oiseaux qui nous entourent. Sans inscription nécessaire au préalable. Entrée libre. .

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr

