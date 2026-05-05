Balade sur la piste de l’écureuil, Maison de la Nature et de la Pierre Sèche, Souleuvre-en-Bocage
Balade sur la piste de l’écureuil, Maison de la Nature et de la Pierre Sèche, Souleuvre-en-Bocage jeudi 16 juillet 2026.
Balade sur la piste de l’écureuil Jeudi 16 juillet, 10h00 Maison de la Nature et de la Pierre Sèche Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Balade sur la piste de l’écureuil et des autres petits animaux qui vivent dans la forêt.
Ils sont discrets et peu visibles, mais ils laissent des traces et indices de leur passage. A partir de 5 ans.
(1-5km/2h) – Niveau 1
Maison de la Nature et de la Pierre Sèche Maison de la Nature et de la Pierre Sèche 28 le hamel pin SOULEUVRE EN BOCAGE Souleuvre-en-Bocage 14350 Le Bény-Bocage Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 57 57 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@assomnps.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 35 09 54 »}]
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