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Balade sur la trace des orchidées Palluaud

Balade sur la trace des orchidées Palluaud mercredi 6 mai 2026.

Ville : 16390 Palluaud

Département : Charente

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Palluaud

Balade sur la trace des orchidées

Palluaud Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Balade sur la trace des orchidées !
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Palluaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82  contact@aubeterrelibrairie.com

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English : Balade sur la trace des orchidées

Walk in search of orchids!

L’événement Balade sur la trace des orchidées Palluaud a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Sud Charente