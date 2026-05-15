BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet
BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet jeudi 30 juillet 2026.
Portet-d’Aspet
BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL
GENTIANES ET MARMOTT’ONS Portet-d’Aspet Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Abordez la vie et le biotope du Seigneur des Pyrénées l’ours brun
Balade sur la vie de l’ourson Caramel
A partir de 5 ans, les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Abordez la vie et le biotope du Seigneur des Pyrénées l’ours brun. Découvrez son parcours à travers l’Histoire et l’Humanité grâce à votre accompagnatrice en montagne. Vous découvrirez une année de la vie de Caramel dans les montagnes !
Toutes les sorties sont encadrées par un.e animateur.rice spécialisé.e ou par un accompagnateur en montagne diplômé, membre du Réseau Ours Brun.
https://paysdelours.com/fr/ 15 .
GENTIANES ET MARMOTT’ONS Portet-d’Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn about the life and biotope of the Lord of the Pyrenees: the brown bear
L’événement BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Portet-d'Aspet (Haute-Garonne)
- BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet 16 juillet 2026
- BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet 23 juillet 2026
- BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet 6 août 2026