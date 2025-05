Balade sur la voie verte – Saint-Affrique, 3 juin 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Balade sur la voie verte Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Début : Mardi 2025-06-03

fin : 2025-06-03

2025-06-03

Partez pour une escapade nature sur la voie verte et laissez-vous émerveiller par la richesse des espaces verts qui vous entourent ! ‍♂️ ✨

Balade du côté de Saint Jean d’Alcapiès sur la voie verte avec le centre social.

Départ du Quai à 14h en mini-bus.

Pensez à avoir une tenue adaptée et une bouteille d’eau.

Animation sur inscription .

Place de la Gare

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Take a nature break on the greenway and marvel at the wealth of green spaces all around you! ??????

German :

Begeben Sie sich auf einen Naturausflug auf dem Grünen Weg und lassen Sie sich von der Fülle der Grünflächen um Sie herum begeistern! ??????

Italiano :

Fate una pausa nella natura sulla Greenway e ammirate la ricchezza di spazi verdi intorno a voi! ??????

Espanol :

Tómese un descanso en plena naturaleza en la Vía Verde y maravíllese ante la riqueza de espacios verdes que le rodean! ??????

