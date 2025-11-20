Balade sur l’avenue Espace Bertin Poirée (Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI) Paris

Balade sur l’Avenue est un spectacle de marionnettes à gaine mêlant humour, poésie et satire, à travers le regard d’une touriste japonaise sur la société française.

Sur scène, deux femmes, cinq marionnettes et quatre pigeons en liberté évoluent dans un univers à la fois poétique et décalé.

Le spectacle tout public invite à une balade pleine d’esprit, entre rires et émotions.

Création, jeu et mise en scène : Junko Murakami

Musique : Emiko Ota

Lumières : Fabienne Breitman

Scénographie : Béatrice Villemant

Costumes et marionnettes : Amélie Rouyer

Remerciements particuliers : à Brice Coupey, pour son regard extérieur sur la manipulation

Un spectacle de marionnettes à gaine mêlant humour, poésie et satire, à travers le regard d’une touriste japonaise sur la société française.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 20 novembre 2025

de 20h00 à 21h00

payant

Tarifs : 18€, réduit 15€, adhérent 9€

reservation : resa@tenri-paris.com

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-20T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-21T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-20T20:00:00+02:00_2025-11-20T21:00:00+02:00;2025-11-21T20:00:00+02:00_2025-11-21T21:00:00+02:00

Espace Bertin Poirée (Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI) 8-12 Rue Bertin Poirée 75001 Paris

https://bolderire.com/ +33144760606 resa@tenri-paris.com https://www.facebook.com/bol2rire https://www.facebook.com/bol2rire