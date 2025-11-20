Balade sur l’avenue Espace Bertin Poirée (Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI) Paris
Balade sur l’avenue Espace Bertin Poirée (Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI) Paris jeudi 20 novembre 2025.
Balade sur l’Avenue est un spectacle de marionnettes à gaine mêlant humour, poésie et satire, à travers le regard d’une touriste japonaise sur la société française.
Sur scène, deux femmes, cinq marionnettes et quatre pigeons en liberté évoluent dans un univers à la fois poétique et décalé.
Le spectacle tout public invite à une balade pleine d’esprit, entre rires et émotions.
Création, jeu et mise en scène : Junko Murakami
Musique : Emiko Ota
Lumières : Fabienne Breitman
Scénographie : Béatrice Villemant
Costumes et marionnettes : Amélie Rouyer
Remerciements particuliers : à Brice Coupey, pour son regard extérieur sur la manipulation
Le vendredi 21 novembre 2025
de 20h00 à 21h00
Le jeudi 20 novembre 2025
de 20h00 à 21h00
payant
Tarifs : 18€, réduit 15€, adhérent 9€
reservation : resa@tenri-paris.com
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Espace Bertin Poirée (Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI) 8-12 Rue Bertin Poirée 75001 Paris
https://bolderire.com/ +33144760606 resa@tenri-paris.com https://www.facebook.com/bol2rire https://www.facebook.com/bol2rire